Три тенге за рубль мы можем увидеть в ближайшем будущем — финансист

80% нефти Казахстан отправляет на мировые рынки через Россию. Но за неполные полгода Россия трижды тормозила транспортировку Казахстанской нефти, мотивируя это разными причинами.

В этот раз на месяц приостановлена деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в связи с «несоответствием» производственных объектов КТК экологическим нормам, передает 365info.kz

Для Казахстана это решение «северного соседа» весьма болезненно: КТК — один из важнейших трубопроводов для Казахстана, экономика которого зависит от нефти. Именно поэтому Касым-Жомарт Токаев заговорил о диверсификации поставок нефти, выделив Транскаспийский маршрут в качестве приоритетного направления. А также поручил увеличить мощность нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.

В текущих реалиях

По мнению финансиста Расула Рысмамбетова, 6 млн тонн в год через «Атырау-Кенкияк» и 20 млн через Кенкияк – Кумколь — для начала этого пока достаточно, чтобы потихоньку начать диверсифицироваться.

— Диверсификация — это не отказ от КТК, с ним ситуация рано или поздно разрешится. Для нас теперь важно «не складывать все яйца в одну корзину».

России, конечно, это вряд ли понравится и она может увеличить тариф. Возможно, будет и торговаться, продвигая свои условия по части нефтяного транзита, но не думаю, что ее шантаж сработает

Между тем, на мой взгляд, Казахстан также должен развивать поставки сырья через своп-операции. То есть он будет отправлять нефть танкерами в Иран, а Иран свою нефть взамен переправлять в Персидском заливе. Также в приоритете у нас должно быть увеличение китайского трубопровода, сейчас он недозагружен, — считает Рысмамбетов.

Чего ждать?

Между тем события на нефтяном рынке отражаются и на нашей валюте. На 11 июля курс по паре доллар — тенге закрепился на уровне 474,92. По словам Рысмамбетова, это не предел, хотя ситуация на валютном рынке неоднозначная. Соотношение тенге к рублю сохраняется на уровне 1:7,75.

— Тенге уже опускался до 520, и повторится ли этот сценарий, будет зависеть от цен на нефть, дальнейших геополитических действий России и крепости нашей экономики

А она у нас, к сожалению, слабая. Поэтому в перспективе двух-трех лет тенге будет только слабеть.

Что касается текущей ситуации, она непредсказуемая. Рубль сейчас немного ослабили, и я думаю, это сделано по просьбе экспортеров. По логике он должен быть 70-80, тогда экспортерам это будет выгодно. Но российская валюта формируется больше по политическим мотивам, и этих мотивов хватит на квартал-другой. А дальше, когда импорт в Россию вернется к нормальным значениям, курс рубля упадет. Тогда кросс-курс рубля к тенге будет 1:4 или даже 1:3. Это случится, если, условно, тенге укрепится до 450, а рубль ослабнет до 150, — предполагает Рысмамбетов.

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