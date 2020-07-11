Три возможных сценария обучения в школах назвали в МОН

На сегодня разработаны три возможных варианта обучения в школах, но пока, какой из них будет действовать, еще не определились. Об этом сообщил во время zoom-конференции с журналистами министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

«По поводу вариантов. Есть несколько базовых вариантов. Коротко по каждому из них. Первый вариант — это дистанционное обучение. За исключение отдаленных — как это уже было в четвертой четверти — населенных пунктов, где в принципе такой угрозы нет, остальные школы при этом варианте обучаются в дистанционном режиме. Этот вариант действует при, значит, определенном уровне угрозы для жизни здоровья как педагогов, так и для школьников», — сказал министр.

Второй вариант, по его словам, это смешанный вариант, очный с дистанционным для определенных классов.

Здесь, конечно, должны быть ограничения. Это обязательная термометрия, обязательные санитайзеры, социальное дистанцирование. Это сокращение уроков, подгруппы, отмена кабинетной системы и так далее. То есть понятно, что даже если этот вариант условно будет, то при этом должны действовать очень жесткие санитарные нормы и требования. Мы сейчас видим по опыту ряда стран, что они этого варианта придерживают и уже по этому варианту и идут. Некоторые уже в мае открывали свои школы, как раз придерживаясь этого варианта. В целом, опыт достаточно большой по использованию таких вариантов, — пояснил Аймагамбетов.

Также есть еще один вариант – штатный, но со строжайшим соблюдением санитарных норм и правил.

«Третий вариант — это штатный режим с жесткими санитарными ограничениями. То есть это когда дети обучаются очно, но при этом действуют ограничения по переменам, по наполняемости классов, по подсменам, по отмене кабинетной системы вплоть до режима или расписания для посещения столовых. Это тоже вариант уже во многих странах принят и также уже есть четкое видение, какие детали, какие ограничения и алгоритмы должны быть, если будет задействован этот вариант», — отметил глава ведомства.

При этом он сообщил, что буквально на днях в министерстве уже определятся, по какому из этих сценариев будет начат новый учебный год.

Я хочу сказать о том, что буквально на днях мы определимся окончательно с базовым вариантом, который будет нами принят. Если ничего экстраординарного не случится, мы будем придерживаться этого варианта. Но тем не менее, мы считает очень важным и правильным, понимаете, эпидситуация меняется быстро, но нам в системе образования необходимо быть готовыми ко всему. Потому что даже если условно мы начинаем учебный год, я предположительно говорю, в дистанционном режиме, никто не говорит о том, что это сможет продолжаться в течении всего учебного года. Поэтому, соответственно, школы должно быть готовы к тому, что придется этот режим ослаблять и дети придут в школу. А когда дети придут в школу, там должны быть созданы соответствующие условия, — подчеркнул министр.

Аймагамбетов заметил, что так или иначе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией обучение «как раньше уже не будет».

«Обязательно должны быть определенные условия, те же санитайзеры и так далее. Если же при этом мы начнем в штатном режиме или по второму варианту, даже при этом мы должны быть готовы в любой момент к переходу на дистанционное обучение. Именно поэтому изначально мы и говорим о том, что нам нельзя расслабляться, нельзя говорить у нас, что мы только вот этот вариант взяли и движемся только по нему. Нам надо быть готовыми и к развитию, и к первому, и ко второму, и к третьему варианту. И при необходимости — к изменениям этой политики в зависимости от того, как будет складываться эпидситуации. Потому что как бы мы не начали учебный год, это может измениться во время ученого года, мы это увидели — как в лучшую сторону, так и в худшую сторону. Поэтому мы настраиваем все наши отделы образования, управления образований, и школы к тому. Что надо по всем трем базовым вариантам проводить одинаковую работу. Это очень важно. Повторюсь, что где-то уже на днях мы окончательно определимся и вместе с соответствующими нашими коллегами мы ведем сейчас обсуждение, определимся и уже скажем, что базовым вариантом будет какой-то из этих, чтобы родители и общество знали к чему быть подготовленными», — заключил он.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.