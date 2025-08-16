С 17 сентября у жильцов многоэтажек в Казахстане появятся чёткие правила для трёх платежей: текущий, накопительный и целевой взнос. Эти деньги пойдут на содержание, ремонт и улучшение дома, а порядок их расходования станет прозрачнее, сообщает krisha.kz
Разберём, кто принимает тарифы, как управляющие должны отчитываться и что могут сделать сами жильцы, чтобы деньги не ушли в никуда.
1. Текущий взнос — жизнь дома каждый день
Это обязательная ежемесячная плата на всё, что нужно прямо сейчас:
— уборка двора и подъездов;
— свет в подъездах;
— мелкий ремонт — крыши, двери, перила;
— обслуживание систем отопления, воды, электричества;
— пожарная безопасность и т.д.
Как считают:
- Сумма зависит от площади квартиры или помещения.
- Минимум ежегодно устанавливает акимат, теперь с привязкой к МРП (в 2025 году 1 МРП = 3932 тг). Это значит, что тариф будет расти автоматически.
- Для парковок, кладовок и магазинов можно назначить отдельную ставку, но не больше, чем в два раза выше квартирного тарифа.
Важно: окончательный тариф в доме утверждает собрание жильцов. Хотите больше услуг — придётся поднять плату. Председатель ОСИ или КСК не может сделать это единолично.
2. Накопительный взнос — фонд капитального ремонта
Эти деньги копятся на крупные работы — ремонт крыши, замена лифтов, фасад, трубы.
Главное:
- Минимум закреплён в законе — 0.005 МРП за кв. м (в 2025 году это 19.66 тг). Пример: для квартиры в 70 кв. м получится 1376 тг в месяц.
- Тратить можно только на капремонт и только с согласия собрания.
- Акиматы тариф не регулируют, но жильцы могут повысить его сами.
Напомним: текущий и накопительный взносы были всегда, и платить их обязаны все собственники. За просрочку начислят пеню, а долг свыше двух месяцев могут взыскать через нотариуса или суд.
3. Целевой взнос — когда нужно собрать на что-то конкретное
Это новый платёж, который жильцы могут ввести сами, если на важный проект не хватает текущих средств.
Например:
— домофон или камеры,
— озеленение двора,
— небольшой ремонт и т.д.
Решение о целевом взносе принимается только на собрании, обязательным он не является.
Отчётность станет жёстче
С сентября ОСИ, КСК и управляющие обязаны:
- Открывать текущий и накопительный счета на дом в течение 15 рабочих дней после регистрации.
- Сдавать ежемесячный отчёт о доходах и расходах до 20-го числа.
- Подавать годовой отчёт до 1 апреля.
Штрафы: за просрочку открытия счёта или непредоставление отчёта — от 50 до 100 МРП (196 600 — 393 200 тг). Заплатить их из денег дома нельзя — это личная ответственность председателя.
Кто принимает тарифы
Только общее собрание жильцов. Если денег не хватает, управляющий должен созвать собрание и объяснить, на что нужны дополнительные средства. Поднять тариф без согласия жильцов — незаконно.
Если тарифы повышают без решения собрания — это повод жаловаться в суд, но сначала нужно направить досудебную претензию.
Как жильцы могут контролировать деньги
Ваши платежи — это бюджет дома, и вы вправе знать, куда он идёт. Инструменты контроля:
- Ходите на собрания. Здесь утверждают тарифы, услуги и крупные траты. Не пришли — решения примут без вас.
- Смотрите отчёты. Каждый месяц председатель обязан показывать, сколько денег собрали и куда потратили.
- Запрашивайте документы. Любой собственник имеет право на банковскую выписку по счёту дома.
- Контролируйте крупные траты. Лифт, фасад, камеры — только с одобрения собрания.
- Действуйте при нарушениях. Нет отчётов или траты мутные? Пишите запрос управляющим. Не помогло — жалоба в жилищную инспекцию или суд.
Вывод: чем активнее жильцы участвуют в управлении, тем меньше риск, что их деньги уйдут в никуда. Пассивность — это зелёный свет для решений без вашего участия.
