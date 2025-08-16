С 17 сентября у жильцов многоэтажек в Казахстане появятся чёткие правила для трёх платежей: текущий, накопительный и целевой взнос. Эти деньги пойдут на содержание, ремонт и улучшение дома, а порядок их расходования станет прозрачнее, сообщает krisha.kz

Разберём, кто принимает тарифы, как управляющие должны отчитываться и что могут сделать сами жильцы, чтобы деньги не ушли в никуда.

1. Текущий взнос — жизнь дома каждый день

Это обязательная ежемесячная плата на всё, что нужно прямо сейчас:

— уборка двора и подъездов;

— свет в подъездах;

— мелкий ремонт — крыши, двери, перила;

— обслуживание систем отопления, воды, электричества;

— пожарная безопасность и т.д.

Как считают:

Сумма зависит от площади квартиры или помещения.

Минимум ежегодно устанавливает акимат, теперь с привязкой к МРП (в 2025 году 1 МРП = 3932 тг). Это значит, что тариф будет расти автоматически.

Для парковок, кладовок и магазинов можно назначить отдельную ставку, но не больше, чем в два раза выше квартирного тарифа.

Важно: окончательный тариф в доме утверждает собрание жильцов. Хотите больше услуг — придётся поднять плату. Председатель ОСИ или КСК не может сделать это единолично.

2. Накопительный взнос — фонд капитального ремонта

Эти деньги копятся на крупные работы — ремонт крыши, замена лифтов, фасад, трубы.

Главное:

Минимум закреплён в законе — 0.005 МРП за кв. м (в 2025 году это 19.66 тг). Пример: для квартиры в 70 кв. м получится 1376 тг в месяц.

Тратить можно только на капремонт и только с согласия собрания.

Акиматы тариф не регулируют, но жильцы могут повысить его сами.

Напомним: текущий и накопительный взносы были всегда, и платить их обязаны все собственники. За просрочку начислят пеню, а долг свыше двух месяцев могут взыскать через нотариуса или суд.

3. Целевой взнос — когда нужно собрать на что-то конкретное

Это новый платёж, который жильцы могут ввести сами, если на важный проект не хватает текущих средств.

Например:

— домофон или камеры,

— озеленение двора,

— небольшой ремонт и т.д.

Решение о целевом взносе принимается только на собрании, обязательным он не является.

Отчётность станет жёстче

С сентября ОСИ, КСК и управляющие обязаны:

Открывать текущий и накопительный счета на дом в течение 15 рабочих дней после регистрации.

на дом в течение 15 рабочих дней после регистрации. Сдавать ежемесячный отчёт о доходах и расходах до 20-го числа.

отчёт о доходах и расходах до 20-го числа. Подавать годовой отчёт до 1 апреля.

Штрафы: за просрочку открытия счёта или непредоставление отчёта — от 50 до 100 МРП (196 600 — 393 200 тг). Заплатить их из денег дома нельзя — это личная ответственность председателя.

Кто принимает тарифы

Только общее собрание жильцов. Если денег не хватает, управляющий должен созвать собрание и объяснить, на что нужны дополнительные средства. Поднять тариф без согласия жильцов — незаконно.

Если тарифы повышают без решения собрания — это повод жаловаться в суд, но сначала нужно направить досудебную претензию.

Как жильцы могут контролировать деньги

Ваши платежи — это бюджет дома, и вы вправе знать, куда он идёт. Инструменты контроля:

Ходите на собрания. Здесь утверждают тарифы, услуги и крупные траты. Не пришли — решения примут без вас.

Здесь утверждают тарифы, услуги и крупные траты. Не пришли — решения примут без вас. Смотрите отчёты. Каждый месяц председатель обязан показывать, сколько денег собрали и куда потратили.

Каждый месяц председатель обязан показывать, сколько денег собрали и куда потратили. Запрашивайте документы. Любой собственник имеет право на банковскую выписку по счёту дома.

Любой собственник имеет право на банковскую выписку по счёту дома. Контролируйте крупные траты. Лифт, фасад, камеры — только с одобрения собрания.

Лифт, фасад, камеры — только с одобрения собрания. Действуйте при нарушениях. Нет отчётов или траты мутные? Пишите запрос управляющим. Не помогло — жалоба в жилищную инспекцию или суд.

Вывод: чем активнее жильцы участвуют в управлении, тем меньше риск, что их деньги уйдут в никуда. Пассивность — это зелёный свет для решений без вашего участия.

