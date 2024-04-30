Триатлон парк и городской пляж Костаная начали приводить в порядок

Триатлон парк и городской пляж в Костанае серьезно пострадали из-за прошедшего паводка. Вода затопила все, что в течение нескольких лет здесь приводили в порядок. С городского пляжа вода буквально смыла весь завезенный в прошлом году чистый, просеянный песок, снесло и затопило кабинки и детскую площадку. Сейчас здесь очень много мусора, который остался после того, как вода ушла. И это не только камыш, но и все, что могла принести вода сильным течением.

«Мы хотели пляж расширить, соединить триатлон- парк с набережной Шагала, то есть песок завезти, скамейки, лежаки, биотуалет, стационарный туалет. Планы есть, но ситуация такая, вода пришла большая, как и что будем делать, сейчас ответить вам не могу, как определимся с ущербом», — Алтынбек Кайратулы, заместитель руководителя Отдела ЖКХ акимата Костаная.

Сейчас акимат считает, во сколько обойдется восстановление пляжа. Ведь открыть его планируют к началу сезона, то есть к 1 июня. Что касается триатлон-парка, то ситуация здесь сложнее. В этом году все работы здесь планировалось завершить, увеличив территорию парка до 35 гектаров. В планах было добавить площадки для занятий силовыми видами спорта, футбольное и волейбольные поля, мангальные зоны, высадить кустарники, газон, установить туалет. Но с учетом того, что вода повредила уже имеющие здесь деревья, детскую площадку, брусчатку — эти планы будут пересмотрены. Проект, как отметил акима города, сейчас пересчитывается.

«Оптимизм включаем и будем работать, но суть в том, что там капитальных строений не будет, нужно будет это учитывать, с учетом этого и будем все проводить. Что касается освещения парка, восстановим дорожки, которые размыло, брусчатку, скамейки, создадим еще лучше будет, парк, я вам обещаю, он будет еще лучше», — Марат Жундубаев аким Костаная.

Сейчас территория триатлон-парка похожа на место сражения. Водой сюда принесло немало мусора. Причем крупногабаритного. Смыло на дорожках брусчатку и передвигаться здесь непросто. Не везде ещё ушла вода. Поэтому о сроках завершения восстановительных работ в акимате не говорят.

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