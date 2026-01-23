Рост сбережений населения в Казахстане сопровождается одновременным увеличением кредитной нагрузки. Такая динамика отражает углубляющееся социально-экономическое расслоение, считает финансовый аналитик Андрей Чеботарёв.
По его словам, в стране одновременно растёт и объём накоплений, и количество заёмщиков, что говорит об увеличении разрыва между разными группами доходов.
Андрей Чеботарёв, финансовый аналитик:
«Одни копят, другие берут кредиты, и растёт и то, и другое. В этой статистике отражена та самая проблема, которая есть в нашей экономике — это расслоение по уровню доходов и увеличение разрыва между бедными и богатыми».
Эксперт отмечает, что основная часть сбережений населения формируется в национальной валюте. Причина — ограниченные процентные ставки по валютным депозитам.
«Копят действительно больше в тенге по простой причине — ставки по валюте ограничены примерно одним процентом. Это не решение банков, так сделал Национальный банк Республики Казахстан , чтобы стимулировать использование тенге», — пояснил аналитик.
При этом доходность депозитов в национальной валюте остаётся высокой. По словам эксперта, в среднем банки предлагают 18–20% годовых, что делает такие сбережения особенно привлекательными для населения.
На фоне этого объём вкладов физических лиц продолжает обновлять рекорды. В настоящее время на депозитах казахстанцев аккумулировано около 26 трлн тенге, что сопоставимо с годовым бюджетом страны по расходной части.
Финансовые аналитики подчёркивают: столь высокая концентрация средств на депозитах при одновременном росте кредитования указывает на необходимость более сбалансированной экономической политики, направленной на сокращение социального разрыва и поддержку доходов населения.
Штрафы до миллионов: сколько придётся заплатить за незаконный вылов в РК
Циклон из Атлантики «заморозит» северян - прогноз
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.