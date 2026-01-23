Рост сбережений населения в Казахстане сопровождается одновременным увеличением кредитной нагрузки. Такая динамика отражает углубляющееся социально-экономическое расслоение, считает финансовый аналитик Андрей Чеботарёв.

По его словам, в стране одновременно растёт и объём накоплений, и количество заёмщиков, что говорит об увеличении разрыва между разными группами доходов.

Андрей Чеботарёв, финансовый аналитик:

«Одни копят, другие берут кредиты, и растёт и то, и другое. В этой статистике отражена та самая проблема, которая есть в нашей экономике — это расслоение по уровню доходов и увеличение разрыва между бедными и богатыми».

Эксперт отмечает, что основная часть сбережений населения формируется в национальной валюте. Причина — ограниченные процентные ставки по валютным депозитам.

«Копят действительно больше в тенге по простой причине — ставки по валюте ограничены примерно одним процентом. Это не решение банков, так сделал Национальный банк Республики Казахстан , чтобы стимулировать использование тенге», — пояснил аналитик.

При этом доходность депозитов в национальной валюте остаётся высокой. По словам эксперта, в среднем банки предлагают 18–20% годовых, что делает такие сбережения особенно привлекательными для населения.

На фоне этого объём вкладов физических лиц продолжает обновлять рекорды. В настоящее время на депозитах казахстанцев аккумулировано около 26 трлн тенге, что сопоставимо с годовым бюджетом страны по расходной части.

Финансовые аналитики подчёркивают: столь высокая концентрация средств на депозитах при одновременном росте кредитования указывает на необходимость более сбалансированной экономической политики, направленной на сокращение социального разрыва и поддержку доходов населения.

