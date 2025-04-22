Алматинцы изъяли более 1 трлн тенге из ЕНПФ на улучшение жилищных условий, передает LS.

По данным ЕНПФ, на 1 апреля 2025 года на эти цели всего сняли 3,8 трлн тенге. Свои сбережения использовали порядка 804 тыс. казахстанцев.

Крупнейшим оператором является Отбасы банк: через него вкладчики изъяли 3,7 трлн тенге. Далее следует Народный банк – 86,6 млрд тенге, БЦК – 52,3 млрд тенге.

В региональном разрезе больше всего пенсионных денег использовали в Алматы – 1,03 трлн тенге, Астане – 657,1 млрд тенге и в Мангистауской области – 574,1 млрд тенге.

Между тем выплаты на лечение составили 679,1 млрд тенге. Лидерами по объему полученных средств из ЕНПФ являются Алматы – 134,7 млрд тенге, Атырауская область – 93,8 млрд тенге и Астана – 83,5 млрд тенге.

Также казахстанцы продолжают передавать пенсионные накопления частным управляющим компаниям. На 1 апреля 2025 года им доверили около 73 млрд тенге.

По-прежнему наибольший объем средств приходится на Halyk Finance – 43,5 млрд тенге. На втором месте – Jusan Invest (13,6 млрд тенге), на третьем – BCC Invest (7,02 млрд тенге).

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