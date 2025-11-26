Выплата годовой премии («тринадцатой зарплаты») в конце года не является автоматической и зависит от условий, закреплённых у конкретного работодателя. Обязательность и размер таких выплат определяются Трудовым кодексом РК и локальными документами компании, сообщает nur.kz

Правовая основа

Согласно статье 107 Трудового кодекса РК, заработная плата и элементы системы оплаты труда устанавливаются трудовым договором, а также коллективным договором и/или актами работодателя. Если в этих документах прямо предусмотрено премирование (в том числе годовое) при достижении определённых показателей, работники вправе требовать выплату при выполнении условий. Нередко для этого формируется отдельный фонд поощрений.

Когда премия — право работника

Годовая премия становится обязательной, если:

она закреплена в трудовом/коллективном договоре или локальных актах;

работник и/или подразделение достигли установленных KPI (планов, показателей качества и т. п.);

(планов, показателей качества и т. п.); выполнены иные оговорённые условия (стаж, отсутствие дисциплинарных взысканий и т. д.).

Когда решение — на усмотрение работодателя

Если в договорах и актах нет обязательств по годовой премии, вопрос решается по инициативе работодателя. В этом случае премия носит стимулирующий характер и может не выплачиваться .

Что влияет на премирование

На практике поводами для премий чаще всего становятся:

положительные финансовые результаты компании/учреждения за период;

компании/учреждения за период; личные достижения сотрудника: исполнение планов, вклад в проекты, улучшение показателей;

сотрудника: исполнение планов, вклад в проекты, улучшение показателей; особенности сектора: регулярные стимулирующие выплаты чаще встречаются в гос- и квазигоссекторе, тогда как в частных компаниях они зависят от политики руководства.

При слабых результатах, невыполнении задач или дисциплинарных нарушениях работнику могут отказать в премии, если обязательность не закреплена в договорах.

Вывод

«Тринадцатая зарплата» в Казахстане гарантируется только тогда, когда предусмотрена трудовым/коллективным договором или локальными актами и выполнены условия премирования. Если таких норм нет, решение остаётся за работодателем. Работникам стоит внимательно изучить свои договоры и внутренние положения и при наличии объективных оснований обсудить премирование с руководством.

