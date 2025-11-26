Выплата годовой премии («тринадцатой зарплаты») в конце года не является автоматической и зависит от условий, закреплённых у конкретного работодателя. Обязательность и размер таких выплат определяются Трудовым кодексом РК и локальными документами компании, сообщает nur.kz
Правовая основа
Согласно статье 107 Трудового кодекса РК, заработная плата и элементы системы оплаты труда устанавливаются трудовым договором, а также коллективным договором и/или актами работодателя. Если в этих документах прямо предусмотрено премирование (в том числе годовое) при достижении определённых показателей, работники вправе требовать выплату при выполнении условий. Нередко для этого формируется отдельный фонд поощрений.
Когда премия — право работника
Годовая премия становится обязательной, если:
- она закреплена в трудовом/коллективном договоре или локальных актах;
- работник и/или подразделение достигли установленных KPI (планов, показателей качества и т. п.);
- выполнены иные оговорённые условия (стаж, отсутствие дисциплинарных взысканий и т. д.).
Когда решение — на усмотрение работодателя
Если в договорах и актах нет обязательств по годовой премии, вопрос решается по инициативе работодателя. В этом случае премия носит стимулирующий характер и может не выплачиваться .
Что влияет на премирование
На практике поводами для премий чаще всего становятся:
- положительные финансовые результаты компании/учреждения за период;
- личные достижения сотрудника: исполнение планов, вклад в проекты, улучшение показателей;
- особенности сектора: регулярные стимулирующие выплаты чаще встречаются в гос- и квазигоссекторе, тогда как в частных компаниях они зависят от политики руководства.
При слабых результатах, невыполнении задач или дисциплинарных нарушениях работнику могут отказать в премии, если обязательность не закреплена в договорах.
Вывод
«Тринадцатая зарплата» в Казахстане гарантируется только тогда, когда предусмотрена трудовым/коллективным договором или локальными актами и выполнены условия премирования. Если таких норм нет, решение остаётся за работодателем. Работникам стоит внимательно изучить свои договоры и внутренние положения и при наличии объективных оснований обсудить премирование с руководством.
