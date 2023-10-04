Трёхлетних девочек изнасиловали. Детский омбудсмен подтвердила факт

Мама трехлетних девочек заявила, что ее сожитель изнасиловал ее дочерей. Страшное преступление совершено 3 октября.

Информацию на своей странице в Фейсбук подтвердила детский омбудсмен Динара Закиева.

Она сообщила, что в Балхашском районе дела заведены по факту изнасилования двух девочек трех лет.

Подозреваемый 41-летний мужчина задержан, сообщает liter.kz

«Незамедлительно для раскрытия преступления и задержания преступника была создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников областной и районной полиции. По подозрению в совершении преступления оперативными работниками по горячим следам был установлен и задержан 40-летний мужчина, – сообщил глава ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

По факту случившегося ведется досудебное расследование по части 4 статьи 120 УК РК “Изнасилование” и части 4 статьи 121 “Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних”.

Расследование взял на контроль главный полицейский области.

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