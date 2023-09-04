Трёхлетний ребёнок погиб на трассе в Костанайской области

Читатели alau.kz сообщили в редакцию о ДТП в Костанайском районе. Информацию нам подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Полиция начала досудебное расследование по факту ДТП на трассе «Костанай-Мамлютка».

ДТП произошло сегодня в 13.40. В полицию поступило сообщение о том, что возле поселка Нечаевка, Костанайского района в результате столкновения двух автомобилей «Toyota RAV4» и «Нива» произошло ДТП, в котором погиб 3-летний ребенок. Шесть человек получили различные травмы.

По предварительным данным, водитель «Toyota RAV4» не убедившись в безопасности маневра «обгон» выехал на полосу встречного движения.

В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК ч 3 «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека». Пострадавшие доставлены в областную больницу города Костанай.

Полиция призывает участников дорожного движения соблюдать требования ПДД и быть внимательными.

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