За полтора года, в течение которых физические лица в Казахстане могут банкротиться, признали банкротами лишь четверть из всех подавших соответствующее заявление, сообщает Ranking.kz.

Всего было подано почти 125 тысяч заявлений с общей суммой задолженности в 266 млрд тенге. Отказ был вынесен в отношении заявлений на 200,6 млрд тенге. В основном отказывали из-за наличия у заявителя имущества, которым можно погасить задолженность, а также из-за несоответствий по срокам и суммам.

Признание банкротства было одобрено по 17,5 тыс. заявлений на сумму 42,1 млрд тг. На рассмотрении находятся ещё 3,7 тыс. заявлений на сумму 4,8 млрд тг.

Более половины заявлений о признании банкротом были поданы заявителями в возрасте от 18 до 41 лет: 73,5 тыс. Следом идут заявители в возрасте от 42 до 65 лет (48,6 тыс.) и в возрасте от 66 до 88 лет (лишь 2,5 тыс.). В гендерном разрезе 64,2 тыс. заявлений о признании банкротом подали мужчины, 60,3 тыс. — женщины.

Почти треть всех заявлений о признании банкротом пришлась на южные регионы РК — Туркестанскую (15,2 тыс.), Жамбылскую (9,8 тыс.) и Кызылординскую (9,1 тыс.) области, а также Шымкент (6,4 тыс.). Значительное количество заявлений было подано в Алматинской области (14,8 тыс.), а также в Алматы (10,5 тыс.) и Астане (8,6 тыс.).

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