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Погибли дети-двойняшки и водитель на трассе в Костанайской области

ДТП произошло сегодня на 470 километре трассы Костанай-Карабутак. Об этом сообщает пресс-служба ДП в Костанайской области.

Женщина-водитель автомашины Jac s3, не убедившись в безопасности маневра обгона, выехала на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с большегрузом, сообщили в ведомстве.

В результате ДТП погибли водитель и двое 9-летних детей-двойняшек. Проводится следствие.

Полиция обращается к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения.

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