Трое человек погибли в ДТП на трассе в Костанайской области

По факту ДТП на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган полицией начато досудебное расследование.

О происшествии сообщил на своей странице в ФБ начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков.

20 апреля в 22:25 часов в дежурную часть Аулиекольского отдела полиции поступило сообщение, что на 76 км автодороги Костанай-Аулиеколь-Сурган произошло ДТП.

26-летний водитель автомашины «Тойота Эстима» на российском учете, житель города Житикара двигаясь в сторону города Нур-Султан совершил столкновение с прицепом от автомобиля «КамАЗ» двигающегося во встречном направлении под управлением водителя 1994 г.р. жителя города Костанай. В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Эстима» и два пассажира от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Еще один пассажир легковой автомашины с различными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение Аулиекольской районной больницы.

«Выехал на место ДТП. В настоящее время выясняем причины аварии, в рамках досудебного расследования по статье «Нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Для установления причины ДТП назначены все необходимые экспертизы. Хотел бы еще раз обратиться к участникам дорожного движения. Произошла трагедия, которая унесла жизни трех человек. В ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий и каждое такое происшествие на дороге – это большая беда. Будьте внимательны, бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и культуру вождения. Водители несут ответственность не только за себя, но и пассажиров», — говорится в обращении Ерлана Омарбекова.

Всего с начала года на территории области зарегистрировано 84 ДТП в которых 19 человек погибло и 98 получили ранения.

По статистике с участием иностранного транспорта с начала года произошло 21 ДТП, в которых 9 человек погибло и 20 получили ранения. По вине водителей транспортных средств на российском учете произошло 15 ДТП, в которых 8 человек погибло и 12 получили ранения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.