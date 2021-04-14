Трое человек погибли в тракторе в Костанайской области

Полицией проводится досудебное расследование по факту ДТП, произошедшего в Карасуском районе недалеко от села Комсомольское 13 апреля, сообщает ДП области.

ДТП произошло с участием трактора марки «К-744», трактор опрокинулся. Установлено, что трактор перевозил рабочих в соседнее село.

«Известно, что в транспортном средстве находилось четыре человека. Трое, к сожалению, погибли, один – не пострадал. Причина ДТП будет установлена в ходе расследования. По данным акимата Карасуского района, ТОО «Astana Grand Trade» оказана материальная помощь семьям погибших. Расследование происшествия взято на особый контроль», — сообщили в полиции.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы и проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.

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