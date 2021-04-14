USD 433.55
EUR 515.53
RUB 5.62
  1. Home
  2. Новости
  3. Трое человек погибли в тракторе в Костанайской области

Трое человек погибли в тракторе в Костанайской области

prostanki.com

Vinkmag ad

Полицией проводится досудебное расследование по факту ДТП, произошедшего в Карасуском районе недалеко от села Комсомольское 13 апреля, сообщает ДП области. 

ДТП произошло с участием трактора марки «К-744», трактор опрокинулся. Установлено, что трактор перевозил рабочих в соседнее село.

«Известно, что в транспортном средстве находилось четыре человека. Трое, к сожалению, погибли, один – не пострадал. Причина ДТП будет установлена в ходе расследования. По данным акимата Карасуского района, ТОО «Astana Grand Trade» оказана материальная помощь семьям погибших. Расследование происшествия взято на особый контроль», — сообщили в полиции.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы и проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Экологи установили высокое содержание нефтепродуктов в воде из колодца по проспекту Назарбаева
Следующая новость

Какой будет погода 15 февраля в Костанае и области