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Трое человек утонули в Костанайской области

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Тело 38-летнего мужчины извлекли из искусственного водоема в поселке Садовый Костанайского района местные жители. Мужчина отдыхал в компании друзей и распивал спиртные напитки. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области. 

Тело другого утонувшего 39-летнего мужчины спасатели извлекли из реки Шортанды в городе Житикара. Следующий несчастный случай на воде произошел в Костанае.

«Тело 37-летней женщины извлекли из реки Тобол в районе тепличного комбината. Предположительными причинами гибели всех этих людей является  купание в необорудованных для купания местах с распитием спиртных напитков. Обстоятельства гибели устанавливаются. На месте происшествия работали водолазы и сотрудники ДЧС Костанайской области, а также оперативно-следственная группа ДП Костанайской области», — сообщили в ДЧС.

ДЧС Костанайской области призывает всех граждан соблюдать безопасность, смотреть за детьми, не распивать спиртные напитки в подобных местах и воздерживаться от купания во время карантина.

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