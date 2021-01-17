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Трое костанайцев заразились коронавирусом в Египте

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Информация по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, на 16 января.

16 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 14 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана.

Из 2 031 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 600 человек, без справок прибыл 431 гражданин РК.

В том числе:

  • в аэропорт г. Алматы – 8 рейсов, 1 123 пассажира, со справками — 923, без справок — 200; 
  • в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 471 пассажир, со справками — 416, без справок — 55; 
  • в аэропорт г. Актобе – 1 рейс, 242 пассажира, со справками — 120, без справок — 122;
  •  в аэропорт г. Шымкент – 1 рейс, 195 пассажиров, со справками — 141, без справок — 54.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана

По результатам ПЦР-анализа у всех 216 граждан РК, прилетевших в РК 15 января, тестирование показало отрицательный результат.

У троих костанайцев выявили коронавирус с профилактической целью по прибытию авиасообщением с Египта.

 

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