17 ноября на пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Карынсалды Амангельдинского района в частном доме, по предварительной информации, 6 человек пострадали от отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

По прибытию спасателей установлено, что очагов горения не имеется.

«На месте обнаружены тела мужчины 1957 года рождения и троих детей 2016, 2021, 2022 годов рождения. Еще двое пострадавших были экстренно госпитализированы в больницу города Аркалык, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — сообщает областное ведомство.

Для выяснения причин трагедии на месте происшествия находятся руководство ДЧС и оперативная группа.

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