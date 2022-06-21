Трое детей с тяжёлыми травмами доставлены в больницу — управздрав Костанайской области

В социальных сетях распространяется сообщение с просьбой сдать кровь для детей.

Как нам сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева, трое детей доставлены бригадами скорой медицинской помощи В Фёдоровскую ЦРБ.

«У всех троих черепно-мозговые травмы. Двое детей 2010 и 2018 года переведены в детскую областную больницу. Они находятся в реанимации. Состояние стабильное, тяжёлое. Ребёнок 2013 года рождения прооперирован в ЦРБ. Состояние стабилизировано. В данный момент по линии санавиации также переводится в Костанайскую детскую областную больницу. Состояние стабильно тяжёлое», — сообщила Ксения Жилкибаева.

Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.

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