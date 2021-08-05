Трое детей выпали из окон за последние дни в Костанайской области

Фото из открытых источинков
За последние 5 дней на территории Костанайской области сразу три ребенка выпали из окон многоэтажных домов. Маленьким пострадавшим всего 2,3 и 5 лет. Все они находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Последний случай произошел вчера в областном центре. Ребенок, 2018 года рождения, остался лишь на пару минут без внимания отца, но этого хватило для страшной трагедии.
Причины выпадений остаются прежними: оставление детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, отсутствие специальных блокираторов, ограничителей и иных приспособлений, обеспечивающих безопасность на окнах, размещение мебели (столов, стульев, диванов) рядом с подоконниками.
«Большую опасность представляют и москитные сетки, которые создают иллюзию защищенности. На самом деле даже двухлетний малыш способен выбить сетку из окна.
Все эти события можно было избежать, заранее позаботившись о безопасности окон. Цена блокираторов и ограничителей не превышает несколько тысяч тенге, а их отсутствие может стоить детской жизни. Департамент полиции Костанайской области просит родителей быть более внимательными и не оставлять детей без присмотра», — говорится в сообщении ДП.
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