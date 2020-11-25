Трое мужчин пытались сломать оградку на кладбище в Костанае

«По размещенному в социальных сетях видео полицейские провели проверку, в ходе которой личности граждан были установлены. Все трое жители областного центра. Сейчас с ними проводится работа, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следует отметить, что в полицию по данному факту сообщений не поступало»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

По информации пресс-службы ДП Костанайской области, оградка осталась на месте.