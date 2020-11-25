Трое мужчин пытались сломать оградку на кладбище в Костанае

На заброшенном кладбище в Костанае вандалы пытались сломать оградку. Информацию об этом прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области
Видео в редакцию Алау прислали наши читатели. На кадрах трое мужчин пытаются сломать оградку на «Корейском» кладбище.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области