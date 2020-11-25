USD 424.49
EUR 504.51
RUB 5.59
  1. Home
  2. Новости
  3. Трое мужчин пытались сломать оградку на кладбище в Костанае

Трое мужчин пытались сломать оградку на кладбище в Костанае

Vinkmag ad

На заброшенном кладбище в Костанае вандалы пытались сломать оградку. Информацию об этом прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области 

Видео в редакцию Алау прислали наши читатели. На кадрах трое мужчин пытаются сломать оградку на «Корейском» кладбище.

«По размещенному в социальных сетях видео полицейские провели проверку, в ходе которой личности граждан были установлены. Все трое жители областного центра. Сейчас с ними проводится работа, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следует отметить, что в полицию по данному факту сообщений не поступало»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

По информации пресс-службы ДП Костанайской области, оградка осталась на месте.

кадр из видео пресс-службы ДП Костанайской области
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Штормовое предупреждение объявлено 26 ноября в Костанайской области
Следующая новость

«Даже до 9 часов нет посетителей, люди бояться штрафов» — рейды мониторинговых групп продолжаются