Трое неизвестных напали на дом в Костанайской области

Неизвестные напали на дом в Алтынсаринском районе Костанайской области. Теперь сотрудниками отдела полиции сейчас ведется расследование по факту совершения грабежа.

«Поступило сообщение от жителя села Бирюковка, который сообщил,что к нему в дом ворвались трое неизвестных, которые, применяя насилие, неопасное для жизни и здоровья, похитили у него сотовый телефон, денежные средства, а также некоторые предметы обихода»,-сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления и установление подозреваемых лиц.



Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.