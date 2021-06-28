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Трое несовершеннолетних погибли в ДТП в Костанайской области

Фото ДП

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Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, 26 июня на автодороге «Костанай-Карабутак» 36-летняя женщина, управляя автомашиной « RENFULT-SANDERA», при совершении обгона грузовой автомашины, совершила столкновение со встречной автомашиной «LEXUS».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три несовершеннолетних пассажира автомобиля « RENFULT-SANDERA», двое в возрасте 14 лет и один 17-летний.

Водитель и 40-летний пассажир этого же транспортного средства получили телесные повреждения.

Начато досудебное расследование по статье 345 ч.4 УК РК.

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