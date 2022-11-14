Трое пострадавших в ДТП за три дня. Как должны вести себя пешеходы?

Полиция обращается к пешеходам: в темное время суток переходить дорогу, только на регулируемых перекрестках.

Департамент полиции Костанайской области сообщает, что за три дня зарегистрировано 3 факта ДТП с участием пешеходов, в результате которых, три человека получили травмы.

Все они произошли в областном центре. Пешеходы во всех случаях, не убедившись в безопасности, переходили дорогу в неположенных местах.

В этой связи полиция обращается к участникам дорожного движения: будьте внимательными, особенно в вечернее время.

Анализ ДТП показал, что участники дорожного движения часто пренебрегают необходимостью оценки безопасности перехода, думая, что раз водитель обязан уступить им дорогу, он это непременно сделает.

Автомобиль не может остановиться моментально. Длина тормозного пути зависит от множества факторов, включая состояние дороги. На сухом покрытии он будет заметно короче, чем на мокром, и уж тем более в условиях гололеда. Поэтому выходить на проезжую часть следует только после того, как автомобиль остановился.

Наушники, капюшоны и тёмная одежда также влияют на безопасность перехода улицы. В темной одежде водителю увидеть такого пешехода порой практически невозможно, даже когда ожидаешь его появления.

Обязательное знание ПДД требуется не только от водителей, но и пешеходов. В правилах дорожного движения есть целый раздел, регламентирующий, как должны вести себя пешеходы.

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