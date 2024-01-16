Трое суток в степи. Найден пропавший пастух в Костанайской области

Найден пропавший пастух, который пропал более трех суток назад.

В субботу он с двумя товарищами выехал на «Ниве» на поиск пропавшего табуна. Кони нашлись, и мужчина остался их охранять, после того, как автомобиль застрял в снегу. Его товарищей нашли, благодаря тому, что один смог дозвониться спасателям.

Позже нашли и лошадь, на которой передвигался пропавший. В поисках пропавшего было задействовано 60 человек. Это сотрудники ДЧС, акиматов, волонтеры, работники крестьянских хозяйств. Все на транспорте с повышенной проходимостью. Использовался и беспилотный летательный аппарат. Также, как сообщают спасатели, из столицы прислал вертолет МИ-8,с которого территорию поисков осматривали в бинокль.

Сегодня пастух 1973 года рождения найден участковым инспектором Тургановым.

По данным ДЧС, мужчина получил обморожение нескольких участков тела 2-3 степени, гипотермический синдром. Мужчина доставлен в реанимацию больницы Аркалыка в тяжелом состоянии.

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