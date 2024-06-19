Трое вандалов задержаны в Аркалыке

О правонарушении местная жительница сообщила в инстаграм департамента полиции. Она зафиксировала на видео, как трое неизвестных рисовали черным маркером на сцене городской центральной площади.

Женщина сделала замечания, но молодые люди на него не отреагировали и продолжали рисовать.

После сообщения, полицейскими был организован розыск правонарушителей, которых установили по записям с камер видеонаблюдения.

Нанесение на стены зданий, домов и сооружений различного рода надписей, рисунков относится к проявлениям хулиганства и вандализма, — отметил начальник местного отдела полиции Орал Баймурзин.

По факту мелкого хулиганства в отношении троих возбуждены административные производства. Каждому назначен административный штраф по 73 тысячи тенге.

Полицейские призывают граждан соблюдать закон и порядок.

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