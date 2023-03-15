Трое жителей Костанайской области погибли в результате лобового столкновения автомобилей

По факту ДТП, в котором погибли четыре человека, начато досудебное расследование.

13 марта в дежурную часть Целиноградского отдела полиции поступило сообщение о том, что в районе с. Арайлы произошло ДТП с участием двух автомобилей, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.



Установлено, что на 1223 км автодороги «Алматы-Екатеринбург» произошло лобовое столкновение автомашин марок «Тоyоtа Alphard», под управлением 37-летнего жителя г. Костанай, и «Тоyоtа Cаmry» под управлением 42-летнего жителя столицы.

В результате ДТП на месте происшествия скончались четверо пассажиров автомашины марки «Тоyоtа Alphard», трое из которых — жители Костанайской области

Костанаец-водитель «Тоyоtа Alphard» и еще один пассажир госпитализированы в больницу Астаны.

Назначены экспертизы.

Ведется досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Выясняются обстоятельства случившегося.

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