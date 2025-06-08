Люди украшают дома свежей зеленью: березой, кленом, рябиной, душистой травой. Траву собирают заранее — в Троицкую субботу. В некоторых деревнях березы «завивали» в венки и водили хороводы — как символ праздника и единения. Пекли пироги и готовили постные блюда — не из-за запретов, а по внутреннему настрою: праздник духовный, без излишеств.

Вот что действительно можно и даже желательно делать в этот день:

Посетить храм и участвовать в литургии. Главное, что делает христианин в этот день — приходит на праздничную службу.

Украшать дом зеленью, березовыми ветками, полевыми цветами. Ветки березы символизируют обновление, жизнь, благодать.

Творить добрые дела. Если вы верующий, лучшее, что можно сделать на Троицу — это: помочь нуждающимся; навестить одинокого человека; примириться с тем, с кем был конфликт.

Что нельзя делать на Троицу.

Церковь настаивает на следующих запретах: