Троица: что можно делать в праздник, а что категорически нельзя

20 июня 2021 года православные отмечают День Святой Троицы, или просто Троицу.

В народе Троицу называют пятидесятницей и зеленым воскресеньем, а неделю перед ней — зелеными святками. Это праздник возрождения природы, поэтому его главными атрибутами считались травы и цветы.

День Святой Троицы – один из 12 главных православных праздников — отмечается ежегодно в воскресенье, на пятидесятый день после Пасхи. В нынешнем, 2021 году, Троица приходится на 20 июня. День Святой Троицы установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов и Деву Марию на 50-й день после воскресения Иисуса Христа.

По обычаям, в день Святой Троицы после службы в храме принято ходить в гости к родственникам, близким друзьям или их приглашать в свой дом и дарить подарки. После торжественного праздничного обеда начинаются народные гуляния на природе, где совершаются обрядовые танцы. Люди поют песни, разжигают костры, веселятся.

Народные знахари собирают в день Святой Троицы травы, поскольку верят, что они наполняются чудодейственными силами.

В день Святой Троицы девушки гадают на будущее, ворожат свою любовь и замужество.

В день Святой Троицы разрешается употреблять в пищу любые блюда и продукты. Дом к этому православному празднику украшают молодыми ветвями деревьев, а также луговыми травами и цветами. Хорошо — если березовыми веточками, свежая листва которых символизирует круговорот жизни и молодость. Можно также использовать ветки дуба, липы, клена и рябины, оберегающие дом от злых духов.

В этот день люди старались накрывать богатый стол, собираться за ним всей семьей, и говорить о Боге, о душе, вспоминать интересные и добрые случаи из жизни умерших. Ведь Троица – это светлый праздник. Грустить в этот день нельзя — радоваться нужно!

Поскольку Святая Троица – это великий православный праздник, то в этот день категорически нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними хлопотами. Тот, кто нарушал эти традиции, тот многим рисковал – у пахаря, например, мог погибнуть скот или градом уничтожало посевы.

Нельзя ссориться и злиться на окружающих вас людей ни по какому поводу. Нельзя злословить, гневаться и допускать дурные мысли.

Еще на Троицу принято помогать другим, тем более, тем людям, которые в этом сильно нуждаются — сиротам, старикам, бездомным, нищим.

В этот день нежелательно посещать кладбище. Нельзя стричь ногти, краситься, бриться – иначе призовете беду. По приметам, стричься, красить волосы и ходить в баню можно только на четвертый день после Троицы.

В Троицу нельзя заниматься домашней работой.

Запрещено чинить забор, можно накликать сто бед.

Кто под дождь попадет, тот разбогатеет.

Два голубя на крыше дома — скоро свадьба

Ворона каркает – жди плохих новостей.

В доме появились щенки – появятся и дети.

Кошка принесла мышь – в семье будет достаток.

После дождя выглянуло солнце – скоро пойдут грибы и ягоды.

Сильный ветер — к неурожаю моркови, гроза – не будет зерна.

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