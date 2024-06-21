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Троица в 2024 году: история и традиции праздника

Фотография для новости Троица в 2024 году: история и традиции праздника

Фото взято с сайта foma.ru

Троица входит в число двенадцати главных церковных событий, самых важных после Пасхи и Рождества Христова. В храмах в этот день проходят службы, в том числе Божественная литургия и Великая вечерня.

Троица 2024 — какого числа

Праздник всегда выпадает на воскресенье. Пасха 2024 у православных верующих наступила 5 мая, что считается довольно поздней датой. Следовательно, православная Троица 2024 будет 23 июня.

Приметы на Троицу

  • Если на Троицу льет дождь, то до конца лета погода будет теплой, заморозки начнутся поздно, а по осени стоит ждать большого количества грибов. Жара, наоборот, предвещает засуху и плохой урожай.
  • Если погода безоблачная, то лето будет дождливым, а утренняя роса на траве говорит о ранних заморозках.
  • Увидеть радугу в Святую Троицу — хороший знак, сулящий здоровье и благополучие.

    Что нельзя делать на Троицу

  • ругаться, сплетничать, разжигать конфликты, врать;
  • пить спиртное, кроме причастного вина;
  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • отказывать в помощи близким;
  • купаться в водоемах.

По материалам unian.net, ngs24.ru.

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