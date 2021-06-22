Троих мужчин унесло на надувном матрасе по реке Тобол

Фото пресс-службы ДЧС
21 июня текущего года в 17:30 произошёл инцидент на акватории реки Тобол, сообщает пресс-служба ДЧС области.
В Рудном трое мужчин решили поплавать на надувном матрасе по реке Тобол. Их унесло течением и прибило к отдалённому острову в 200 метрах от берега. Самостоятельно выбраться им не удалось, и они позвонили в службу спасения «112».
Через 40 минут в помощь отдыхающим спасательное подразделение Костаная в составе трёх человек личного состава и одной моторной лодки прибыло к месту спасения. Мужчин доставили на берег. В результате происшествия никто из них не пострадал.
Если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вам грозит опасность, звоните по номеру «101» или в единую службу спасения «112».
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области