USD 427.23
EUR 508.19
RUB 5.85
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Троих мужчин унесло на надувном матрасе по реке Тобол

Троих мужчин унесло на надувном матрасе по реке Тобол

Фото пресс-службы ДЧС

Vinkmag ad

21 июня текущего года в 17:30 произошёл инцидент на акватории реки Тобол, сообщает пресс-служба ДЧС области. 

В Рудном трое мужчин решили поплавать на надувном матрасе по реке Тобол. Их унесло течением и прибило к отдалённому острову в 200 метрах от берега. Самостоятельно выбраться им не удалось, и они позвонили в службу спасения «112».

Через 40 минут в помощь отдыхающим спасательное подразделение Костаная в составе трёх человек личного состава и одной моторной лодки прибыло к месту спасения. Мужчин доставили на берег. В результате происшествия никто из них не пострадал.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вам грозит опасность, звоните по номеру «101» или в единую службу спасения «112».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Усилить контроль на госгранице поручил премьер-министр РК
Следующая новость

Внесены изменения в административно-процессуальный Кодекс