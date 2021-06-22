Троих мужчин унесло на надувном матрасе по реке Тобол

21 июня текущего года в 17:30 произошёл инцидент на акватории реки Тобол, сообщает пресс-служба ДЧС области.

В Рудном трое мужчин решили поплавать на надувном матрасе по реке Тобол. Их унесло течением и прибило к отдалённому острову в 200 метрах от берега. Самостоятельно выбраться им не удалось, и они позвонили в службу спасения «112».

Через 40 минут в помощь отдыхающим спасательное подразделение Костаная в составе трёх человек личного состава и одной моторной лодки прибыло к месту спасения. Мужчин доставили на берег. В результате происшествия никто из них не пострадал.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вам грозит опасность, звоните по номеру «101» или в единую службу спасения «112».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.