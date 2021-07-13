USD 427.68
EUR 506.84
RUB 5.73
  1. Home
  2. Новости
  3. Троих рыбаков спасли в Костанайской области

Троих рыбаков спасли в Костанайской области

Вечером 12 июля в дежурную часть 112 поступила информация о том, что в Мендыкаринском районе в 20 километрах от села Татьяновка застрял автомобиль с 3 рыбаками. Об этом сообщает Северный РАОСО. 

Из-за плохих погодных условий была размыта дорога и мужчины не могли выехать с озёра домой.

Спасатели Оперативно-спасательного отряда совместно с сотрудником ОЧС Мендыкаринского района на технике высокой проходимости ТРЭКОЛ выехали на место происшествия.

Застрявший в грязи автомобиль благополучно был найден, рыбаки в медицинской помощи не нуждались.

Любителей рыбалки благополучно эвакуировали в город Костанай.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Аптечки для профилактики заболеваемости COVID-19 начали раздавать в Костанае
Следующая новость

Купюру «Күлтегін» в 1000 тенге обязаны принимать по всем видам платежей — Нацбанк