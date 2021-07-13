Троих рыбаков спасли в Костанайской области

Вечером 12 июля в дежурную часть 112 поступила информация о том, что в Мендыкаринском районе в 20 километрах от села Татьяновка застрял автомобиль с 3 рыбаками. Об этом сообщает Северный РАОСО.

Из-за плохих погодных условий была размыта дорога и мужчины не могли выехать с озёра домой.

Спасатели Оперативно-спасательного отряда совместно с сотрудником ОЧС Мендыкаринского района на технике высокой проходимости ТРЭКОЛ выехали на место происшествия.

Застрявший в грязи автомобиль благополучно был найден, рыбаки в медицинской помощи не нуждались.

Любителей рыбалки благополучно эвакуировали в город Костанай.

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