«Тройка» проехала мимо

В отделе ЖКХ прокомментировали инцидент, который произошёл утром в Костанае с автобусом маршрута #3. По данным отдела, автобус шёл переполненный.

Поэтому водитель принял решение не брать новых пассажиров. Некоторых пассажиров высадил. Как сообщили специалисты отдела ЖКХ, водитель этого автобуса сообщил по рации своему коллеге, который следовал за ним, и попросил ускориться. Напомним, утром водитель не взял пассажиров с остановки «Жемчужина» в сторону центра.

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Как сообщают пассажиры, именно в это время с 8.30 до 9.00 «тройки» постоянно идут переполненные. #алаутв #алаукз #вашиновости

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