Тройное ДТП произошло на трассе в Костанайской области — видео

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, сообщение на пульт 102 поступило 24 августа в 15:30 часов.

Возле поселка Арман Костанайского района по правой стороне трассы стоял припаркованный КамАЗ с включенной «аварийкой». Следующий участник ДТП, автомобиль Suzuki ехал по направлению в Костанай и в какой-то момент совершил столкновение с КамАЗ. Следующий автомобиль Toyota Alphard, не соблюдая дистанцию, столкнулся с автомобилем Suzuki.

В результате ДТП пострадавших нет. Собран административный материал для дальнейшего принятия решения и последующего направления в суд.

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