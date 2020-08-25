USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Тройное ДТП произошло на трассе в Костанайской области — видео

Тройное ДТП произошло на трассе в Костанайской области — видео

Vinkmag ad

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, сообщение на пульт 102 поступило 24 августа в 15:30 часов.

Возле поселка Арман Костанайского района по правой стороне трассы стоял припаркованный КамАЗ  с включенной «аварийкой». Следующий участник ДТП, автомобиль Suzuki ехал по направлению в Костанай и в какой-то момент совершил столкновение с КамАЗ. Следующий автомобиль Toyota Alphard, не соблюдая дистанцию, столкнулся с автомобилем Suzuki.

В результате ДТП пострадавших нет. Собран административный материал для дальнейшего принятия решения и последующего направления в суд.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

104902 - зарегистрированно

93405 - выздоровевших

1415 - летальных случаев

3356 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Нужно ли носить детям в дежурных классах перчатки и маски
Следующая новость

Жаналыктар 24.08.20