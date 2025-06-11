Тротуары — только для пешеходов. Именно так Марат Жундубаев выразился о не менее насущной проблеме самовольно установленных киосков.

Мало того, что их внешний вид не всегда современен, так чаще всего такие ларьки занимают пешеходные зоны и даже проезжие. К следующему году, добавил аким, проблема с захватом земли под такие коммерческие точки должна быть решена.

«Теперь, что касается на тротуаре аптека «Забота». Аптека «Забота» разместила свой киоск, не киоск, а павильон не стационарный, арендуют там землю и так далее. Мы сейчас договорились с ним, с предпринимателем, что он его уберет. Этот павильон можешь ставить, пожалуйста микрорайон «Кунай» есть новый, где нуждаются люди, новые микрорайоны и так далее. Нет? Мы поможем с землей. Но, как вот сейчас находятся — не пойдет. На тротуаре должны люди проходить. Всё. Никаких павильонов. Это также касается по ул. Аль-Фараби от вокзала. У нас там было три частных киоска, в частной собственности, на тротуаре, какое-то время, какие-то года и тд. я не знаю, дали разрешение. То есть они выкупили эту землю. С одним мы договорились, он убрал. Второй — он убирает. Третья- наверное суд, я не знаю как будет. В любом случае мы тротуары все освободим. Тротуары должны служить для пешеходов. Дороги должны быть открыты для автотранспорта. Все должно быть так, как в жизни должно быть», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

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