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«Труба нашему урожаю». Гигантские стаи голодной саранчи атаковали Костанайскую область

Кадр из видео

В двух южных районах Костанайской области поля атаковала саранча. Гигантские стаи насекомых уничтожают все на своем пути. Аграрии уже опустили руки и не надеятся на помощь государства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«У нас в этом году тяжелая ситуация с урожаем. Первая из причин — это проблема с косулями, которые вытоптали около 10 тысяч гектаров земли. А сейчас саранча. В этом году мы сеяли 10 тысяч 500 гектаров земли, остальное съела саранча.

В соцсетях жители публикуют кадры с полей. Люди надеются на общественный резонанс и ответную реакцию местных властей. «Ехать невыносимо! Вот это да! Труба нашему урожаю! Ужас просто, перевернуться можно даже», — говорят мужчины на кадром.

А это видео alau.kz прислали наши читатели.

 

Она залетела вчера. Никто нам не помогает с этой проблемой, мы обращались в разные органы. Вчера приехал один агрегат, у него и то нет необходимых химикатов для травли, у самолета нет топлива. Мы оборонялись от косуль, не могли косить сено, а сейчас его съела саранча. Не знаем теперь, чем будем кормить скот зимой. У нас хозяйстве около 200 голов скота, что с ним делать. Не знаю куда обращаться с этой проблемой», — рассказал глава крестьянского хозяйства.

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