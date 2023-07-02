Труба урожаю! — нашествие саранчи прокомментировали в областном акимате

По состоянию на 1 июля 2023 года обследования на выявление стадных саранчовых по Костанайской области проведено на площади 1 625,0 тысяч гектаров Из них оказалось заселенными 445,174 тысяч гектаров в том числе выше экономического порога вредоносности 266,118 тысяч гектаров. Наибольшая площадь распространения отмечена в Жангельдинском и в Амангельдинском районах.

Кроме того, со стороны Жангельдинского района, были зафиксированы факты перемещения саранчи на приграничные территории Наурзумского района, в том числе на посевы некоторых местных сельхозтоваропроизводителей, без значительного ущерба. На данный момент основная масса саранчовых передвинулись с сельскохозяйственных посевов обратно в степную зону Жангельдинского района.

Работа по мониторингу за появлением и распространением саранчовых осуществляется ежедневно областной и районными филиалами РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогноза», подведомственной организацией Министерства сельского хозяйства, и сотрудниками областных, районных территориальных инспекций АПК МСХ РК, к тому же на данный момент областное руководство территориальной инспекции АПК МСХ РК находится непосредственно на «горячих точках» мест заселения саранчовых. и осуществляет непосредственный контроль данной ситуации и проведения химических обработок.

Защитные мероприятия против стадных саранчовых проводятся ежедневно, однако ситуация осложняется тем, что погодно-климатические условия не всегда позволяют проводить химические обработки, такие как дождь, сильные ветра с порывами, высокие температуры. Химические обработки, возможно проводить только в утреннее и вечернее время суток при температуре ниже +25С градусов. На сегодня все обработки идут и продолжаются. Для осуществления защитных мероприятий задействованы такие виды техники как: наземные вентиляторные опрыскиватели – 6 единиц, авиация – 2 единицы, газогенераторы – 5 единиц, которые меняют места дислокации по мере фиксирования угрозы. Сегодня техники рассредоточена в Жангельдинском, Амангельдинском и Наурзумском районах, для осуществления контроля и проведения химических работ.

На текущий момент, все технические средства имеются, проводятся химические обработки, предприняты меры по устранению риска распространения стадных саранчовых на большие площади. Имеется достаточный запас химических препаратов и техники.

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