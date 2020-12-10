Трубы установили, а газ не дали. Жители района в Костанае пожаловались на отсутствие газа в домах

Жители одного из районов Костаная 30 лет ждали газификации. Наконец им сообщили, что газ будет. До конца этого года 200 домов должны были к нему подключить. Люди заплатили несколько сотен тысяч тенге для того, чтобы завести газовые трубы в дома, убрали печи и подготовили всю систему для газа, который в их домах так до сих пор и не появился, передает alau.kz

Жители района «Колесные ряды» 30 лет ждали газификации. Они писали письма сначала в областные ведомства, а затем и в столичные. В итоге, пару лет назад им сказали, что газ у них будет. Был составлен проект, утверждены сроки, уведомлены жители, в общем, все как положено. Но радость от этого длилась не долго.

«В 2019 году сказали, что все в 2020 вам построят и проведут газ, у нас есть вся документация, письмо, что в этом году до декабря месяца нам уже подключат газ. Но тем не менее столбы стоят, все сделали и в дом подтянули газ, но газифицирования нет», — рассказала жительница района колесные ряды Валентина Чеботаева.

Установить то все установили, но газ по неизвестной причине так и не подали в дома, а их около 200. Государству этот проект обошелся ни больше, ни меньше в 76,35 млн тенге, а для жителей, которые взяли кредиты, чтобы подвести газораспределительные сети к домам — в сотни тысяч тенге. Василий Чабанов затратил вот на эти трубы, оборудование и все прочее, по его словам, 800 тысяч тенге. Только толку нет. Пользуется он до сих пор старой печкой, закупает уголь, который тоже сильно бьет по карману.

«Газовое отопление. все готово все подключено. Пожалуйста, вот только шланг и все, все у меня тут сделано. Ну пока перекрыто все это и работает от печки, вот я ее топлю пожалуйста. Раз и топлю, вот смотрите, и жду газ. А я его жду 30 лет», — поделился житель района Василий Чабанов.

Это у Василия Чабанова еще осталась печь, чему в такое холодное время он рад. Но есть и те, кто убрал их, и в итоге вовсе остался без отопления. Чтобы хоть как-то согреть дом, им приходится из одной комнаты в другую перетаскивать электрообогреватель.

«21 век на дворе, мы живем в Костанае, в деревнях везде есть газ. Вот видите как, все возмущаются. Здесь люди в основном пенсионеры, малоимущие», — указала Валентина Чеботаева.

А больше всего жителей сразу 5 улиц этого района возмущает то, что им никто не дает ответа на простой вопрос — когда по этим трубам пойдет газ.

«Газ будет, газ будет. Государство спасибо ему большое, выделило нам деньги. Мы ничего не просим бесплатно. Мы за каждую трубу заплатили, и заплатим, и в дальнейшем заплатим, подключите мы будем оплачивать свой газ. В чем дело?», — добавила Наталья Хасуева

Ответы они пытались получить в городском ЖКХ, областном, в КазТрансГазАймаке, но никто, как они говорят, на контакт с ними не идет. Они уже писали письмо Президенту, ответ пришел от областного управления энергетики и ЖКХ, где сроки подачи газа также не оговорены. Жители не знают, как проведут эту зиму. Чтобы выяснить в чем же причина того, что газ так и не был подключен, мы направили запросы в соответствующие ведомства.

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