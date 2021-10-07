Трудно купить. В Костанайской области вновь повысился спрос на уголь.

В Костанайской области с началом отопительного сезона вновь повысился спрос на уголь, который не успеют завозить в регион. В частности, в Костанае, отмечают жители областного центра, уголь раскупается, как горячие пирожки.

На нескольких железнодорожных тупиках, где идет розничная продажа угля в Костанае, сегодня пусто. Там, где топливо есть, машины грузятся по полной. Спрос на уголь увеличивается, как и обычно в это время, когда начался отопительный сезон. Чиновники говорят, что дефицита угля нет, но все равно бьют тревогу.

«Дефицита как такового нет, имеется в Костанае сейчас 100 тонн «шубаркуля» плюс ежедневно увеличивается, идут поставки. Конечно, может ажиотаж сказываться, начинают скапливаться и население скорее всего. Оснований для паники я не вижу», — говорит замруководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Чингиз Кенжалы.

По официальным данным, ежегодная потребность в угле в Костанайской области составляет больше 240 тыс. тонн. Ежедневно сейчас, отмечают в областном управлении энергетики и ЖКХ, завозится 5 тыс. тонн. И даже сейчас на тупиках, по словам Чингиза Кенжалы, имеется 25 тыс. тонн угля. Но большей популярностью среди населения пользуется в основном уголь марки «каражыра» и «шубарколь», поэтому они раскупаются в первую очередь. За ними приезжают в Костанай из ближайших сел и районов, где нет железнодорожных тупиков, отсюда и пустые склады.

«Дефицита по вагонам нет. Мы наблюдаем за ситуацией. Идет уголь из Карагандинской области и Семея, может быть еще логистика. Ранее была 3-5 дней, период транспортировки до 7 дней, но поставки идут ежедневно», — говорит чиновник.

В управлении энергетики и ЖКХ Костанайской области рассказали, что подобная ситуация на рынке угля в начале осени случается часто, и длится до конца октября. Затем спрос снижается. Что касается цен на уголь, то в этом году они подросли. «Каражыра», «Шубарколь» и «Майкубинский» стоят от 15 тыс. тенге за тонну и «Богатырь» — от 11,5 тыс. тенге.

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