Трудности авторынка. Из-за дефицита полупроводников темпы продаж новых легковых автомобилей резко замедлились

Автомобильный рынок во всём мире испытывает серьёзные трудности. Так, из-за текущего дефицита полупроводников темпы роста продаж новых легковых автомобилей резко замедлились и по итогам восьми месяцев 2021 года составили лишь 17,7% по сравнению с январём-августом 2020-го. Для сравнения: по итогам первого полугодия текущего года годовой рост достигал 29,4%, сообщает energyprom.kz

При этом Казахстан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реализовал на 39% больше легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники за январь–август 2021 года. Для сравнения: в России продажи выросли лишь на 21,3%, в Китае — на 20,1%, в Японии — на 7,9%, в Германии — только на 2,5%.

Более того, в Южной Корее продажи сократились на 3,4%, а в соседнем Узбекистане — сразу на 35,7%. Заметим: на продажи в Узбекистане помимо общемировых проблем также повлияла временная приостановка производства на Асакинском автозаводе UzAuto Motors с 15 июля по 21 августа в связи с монтажными и пусконаладочными работами.

В РК продажи новых легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники за восемь месяцев текущего года составили 73,4 тыс. ед. — как уже было сказано, плюс 39% за год. К слову: подобный годовой рост продаж значительно превышает показатели прошлых лет: так, в 2020 году рост составлял 21,9%, в 2019-м — 19,6%.

Впрочем, замедление коснулось и рынка Казахстана: так, в сентябре дилерами страны было реализовано 10,5 тыс. легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники — лишь на 3,3% больше, чем годом ранее.

Очень показательно в то же время, что пока в РК лишь замедлился рост продаж, в мире отмечен серьёзный спад.

Так, продажи новых автомобилей в сентябре по сравнению с прошлым годом сократились в целом по миру сразу на 20,3%. Резкое падение продаж было отмечено в Великобритании (на 34,4%), а также в Японии и Италии (на 32,7%). В России продажи в сентябре уменьшились на 22,6%.

Кроме дефицита полупроводников, необходимых в производстве автомобилей, на спад продаж новых автомобилей во всём мире влияет целый ряд факторов: логистические проблемы, энергетический кризис в Великобритании и Китае, рост стоимости сырья — в частности дефицит магния — и другие.

В большинстве стран мира спад продаж новых автомобилей в сравнении с прошлым годом наблюдается четыре месяца подряд.

В целом в текущем 2021 году в РК прогнозируются продажи в районе 110–115 тыс. новых автомобилей, что на 18%–24% выше прошлогоднего показателя. Для сравнения: в соседней России рост продаж новых автомобилей по сравнению с 2020 годом, по прогнозам, составит лишь 5%–7%, в Китае — и того меньше, всего 4%.

В целом казахстанский автобизнес с проблемами авторитейла справляется лучше, чем в ряде других стран, в первую очередь за счёт переговоров с производителями об увеличении квот на поставку импортных автомобилей и комплектующих для отечественных автопроизводителей.

Независимо от ограничений, связанных с «коронакризисом», продажи новых «железных коней» в РК показывают существенный рост. Прогноз по продажам на 2022 год — 150–160 тыс. авто.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.