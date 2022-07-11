Трудности перевода: как отправляют деньги друг другу казахстанцы и россияне

В банках с начала 2022 года значительно выросли денежные переводы между Россией и Казахстаном. LS узнал, как в текущих условиях граждане двух государств отправляют средства.

Заместитель председателя Home Credit Bank Нарина Надирова отметила, что еще в 2021 году переводы между двумя странами не были популярными. Однако геополитические изменения, произошедшие в начале 2022 года, существенно изменили ситуацию.

«Только с марта этого года входящие и исходящие денежные переводы между Россией и Казахстаном в Home Credit Bank увеличились на 100% по сравнению с 2021 годом. Общая сумма исходящих транзакций в прошлом году из Казахстана в Россию составила 21 млн рублей, входящих платежей не было. При этом с марта по июнь текущего года в Казахстан из России отправили 420 млн рублей, а в обратную сторону – 172 млн рублей», – сообщила она.

Вместе с тем в общем объеме денежных переводов в Home Credit Bank доля транзакций между Казахстаном и Россией составляет 40%.

«Минимальная сумма клиентской операции с марта 2022 года составила 50 рублей, а максимальная – 250 млн рублей. Переводы осуществляются только по международной системе SWIFT. Максимальный срок – до трех банковских дней. При этом Home Credit Bank не берет комиссию по входящим операциям, а исходящие облагаются согласно установленным тарифам банка», – отметила Надирова.

В свою очередь в Jusan Bank сообщили, что количество переводов из России в Казахстан с 1 марта по 30 июня 2022 года увеличилось на 278%, а объем – на 1400%. А вот из Казахстана в Россию количество операций выросло на 34%, объем – на 40%. Доля входящих переводов в общем объеме увеличилась на 40%, исходящих – на 30%.

«Клиенты могут воспользоваться мгновенным переводами «Золотая Корона». При отправке денег взимается комиссия в размере 1% от суммы. Услуга SWIFT доступна при переводе средств в банки, не вошедшие в санкционный список. Деньги поступают в течение трех рабочих дней. Комиссия при отправке со счета клиента – 0,25% от суммы, а без открытия счета – 0,4%», – привели данные в фининституте.

Между тем в БЦК отметили, что в сравнении с началом 2022 года наблюдается значительный рост объема входящих переводов из России – на 300%. Доля переводов выросла более чем в два раза.

«Отправить средства можно с помощью приложения по номеру телефона в Украину, Беларусь, Армению, Узбекистан и так далее. А также срочным переводом Western Union (за исключением России). В отделениях доступны к отправке операции с открытием счета SWIFT», – сообщили в БЦК.

Без открытия счета можно отправить через «Золотую Корону» или Western Union. Максимальная сумма перевода через «Золотую Корону» эквивалентна $10 тыс., через Western Union – $7,3 тыс. По SWIFT-переводам каких-либо ограничений к сумме операции не имеется, но могут быть запрошены дополнительные документы в зависимости от цели и суммы перевода.

Также рост количества переводов между Россией и Казахстаном наблюдается и в ВТБ Банке. С марта 2022 года этот показатель в рублях и тенге увеличился в два раза. Причем в обоих направлениях.

«Если говорить о денежных операциях в соседнюю страну, то клиент может осуществлять их в нацвалютах этих стран на любую сумму в рамках соблюдения законодательства. Если речь идет о транзакциях из России, то максимальная сумма трансграничных переводов на свой счет за рубежом, а также в пользу иных физлиц составляет в месяц $150 тыс., комиссия – 1% от суммы», – пояснили в ВТБ.

В Нурбанке отметили, что с 1 марта до 1 июня 2021 года объем переводов из Казахстана в Россию составил 4,05 млрд тенге (или 14,08% от общего объема переводов). А за аналогичный период уже 2022 года – 4,07 млрд тенге (или 6% от общего объема переводов).

В то же время доля переводов из России в Казахстан увеличилась с 23,5% от общего объема в 2021 году до 57% в 2022 году (с 1 марта по 1 июня). Рост переводов из России в Казахстан с 1 марта до 1 июня текущего года по сравнению с аналогичным периодом​ прошлого года составил 471,7%.

«Банк в данное время осуществляет международные денежные переводы по системе SWIFT, а также по другим системам денежных переводов. Среди используемых нами систем денежных переводов основную долю (65%) занимают CONTACT, Золотая Корона. Минимальная сумма перевода составляла 9 361 тенге, максимальная – 4 680 500 тенге», – подчеркнули в фининституте.

Тем временем в Altyn Bank сообщили, что клиенты могут совершать транзакции между Россией и Казахстаном не только с помощью «Золотой Короны», но и сервиса MoneyGram.

Чтобы узнать точный размер комиссии, клиенту необходимо в мобильном приложении Altyn-i выбрать страну, валюту и сумму перевода. В Money Gram это доллары и евро.

«Минимальной суммы перевода через сервисы «Золотая Корона» и MoneyGram нет. При заполнении заявки на перевод система сама выведет на экран, что сумма меньше, чем комиссия. Максимальная сумма для сервиса денежных переводов «Золотая Корона» составляет $5 тыс., MoneyGram – $9 тыс.», – резюмировали в Altyn Bank.

Отметим, что, по данным Нацбанка, за пять месяцев 2022 года в Россию из Казахстана отправили 63,7 млрд тенге, а в Казахстан из России – 72,3 млрд тенге.

Источник: https://lsm.kz/bank-perevody

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