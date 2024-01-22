Трудности с покупкой железнодорожных билетов возникли у казахстанцев

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В данный момент ведется штатная корректировка графика движения поездов с учетом запланированного объема ремонта железнодорожного пути на текущий год, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».
«Продажа железнодорожных билетов на март будет открыта в начале февраля текущего года. Продажа билетов на пассажирские поезда на январь и февраль ведется в штатном режиме. Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру «1433», — сообщили в пресс-службе КТЖ.
В 2024 году планируется отремонтировать порядка 1400 километров пути.