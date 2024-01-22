Трудности с покупкой железнодорожных билетов возникли у казахстанцев

В данный момент ведется штатная корректировка графика движения поездов с учетом запланированного объема ремонта железнодорожного пути на текущий год, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

«Продажа железнодорожных билетов на март будет открыта в начале февраля текущего года. Продажа билетов на пассажирские поезда на январь и февраль ведется в штатном режиме. Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру «1433», — сообщили в пресс-службе КТЖ.

В 2024 году планируется отремонтировать порядка 1400 километров пути.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.