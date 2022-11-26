Трудоустроить порядка 1 млн человек планируется в 2023 году в Казахстане.

Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на совещании с заместителями акимов областей и городов республиканского значения, а также с руководителями региональных управлений координации занятости и социальных программ, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Минтруда.

По данным Тамары Дуйсеновой, за десять месяцев текущего года в Казахстане трудоустроено 764,8 тыс. человек, из них на свободные вакансии — 263,8 тыс., в рамках частных инициатив — 261,2 тыс., в рамках реализации национальных проектов — 47 тыс., охвачено активными мерами содействия занятости — 161,5 тыс., также граждане получили гранты на развитие собственного дела.

«В рамках проведения мониторинга охвата рабочими местами мы отслеживаем не только сами факты трудоустройства граждан, но и наличие обязательных пенсионных отчислений за них. По республике этот показатель составляет 73%. Местным исполнительным органам необходимо усилить контроль по этому вопросу», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Министр сообщила, что в 2023 году планируется трудоустроить порядка 1 млн человек, в том числе в рамках реализации нацпроектов — 499,1 тыс., на свободные вакансии — 296,8 тыс., в рамках реализации инициативы Главы государства по созданию 100 рабочих мест на 10 тыс. населения — 110,9 тыс., в рамках поддержки предпринимательских инициатив планируется выдать микрокредиты под 2,5% годовых для 5,8 тыс. молодых людей, а также 9 тыс. грантов.

«Трудоустройство граждан будет оставаться главным вопросом в следующем году. Особое внимание необходимо уделить обеспечению занятости молодежи. В следующем году в рамках реализации всех направлений планируется трудоустроить не менее 100 тыс. молодых людей. Местным исполнительным органам надо активно работать в этом направлении», — добавила Тамара Дуйсенова.

Глава МТСЗН подчеркнула, что для повышения эффективности реализуемых мер в сфере обеспечения занятости населения в 2023 году будут возобновлены проекты «обучения на колесах». В частности, планируется организация колледжами выездных краткосрочных курсов обучения молодежи и лиц, зарегистрированных в центрах занятости.

Также в регионах будут запущены мобильные центры занятости и организованы передвижные ярмарки вакансий для жителей сельских населенных пунктов. Также в регионах будут запущены мобильные центры занятости и организованы передвижные ярмарки вакансий для жителей сельских населенных пунктов.