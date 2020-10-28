Труп, пролежавший 3 года в канализации, обнаружили в Костанае

В Костанае в канализационном септике обнаружили скелетированный труп. Об этом рассказали в очередном выпуске программы Polisia.kz.

12 октября в дежурную часть УП города Костанай поступил звонок. Хозяева частного дома сообщили, что в септике нашли скелет, предположительно человека. Супруги отметили, что за пару дней до находки почувствовали неприятный запах в раковине, исходящий из канализации. Тогда они подумали, что септик полный и необходимо его откачать. Однако, обнаружив труп, сразу же забили тревогу.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 99 части 1 УК РК “Убийство”.

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа, в состав которой вошли 10 опытных сотрудников.

По словам жильцов, канализационный септик находится за двором дома, на неогороженной территории. Прикрыт железным люком, замок отсутствует.

“Первая версия была о том, что кто-то совершил на стороне преступление и, грубо говоря, подкинул это тело другим жителям в этот канализационный люк”, – отметил начальник отдела криминальной полиции УП г.Костанай Ербол Карымсаков.

Позже данная версия отодвинулась на задний план: люк находится в глухом переулке, посторонний человек вряд ли бы его заметил. Полицейские стали выяснять, кто мог находиться в этом районе в примерное время убийства. Параллельно оперативники вели работу по установлению личности убитого. Сыщики стали перебирать списки без вести пропавших. Их внимание привлекло розыскное дело жителя города, который числился без вести пропавшим с ноября 2017 года. К тому же остатки одежды подходили по описанию.

В ходе расследования супруги рассказали стражам порядка, что три года назад они нанимали рабочих для восстановления дома после пожара.

Сотрудники полиции установили подозреваемых рабочих, участвовавших в ремонте дома. В настоящее время они находятся под стражей. В рамках уголовного дела назначены четыре экспертизы, которые помогут окончательно установить личность убитого, а также выяснить мотивы данного преступления и степень участия в нем каждого из подозреваемых.

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