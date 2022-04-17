Тревогу забила наблюдательная соседка. Она заметила, что женщина перестала появляться на людях, у квартиры копились счета.

Труп женщины пролежал год в квартире в Актау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на inAktau.

В 20-м доме 4-го микрорайона в одной из квартир обнаружили труп женщины. Он пролежал там год.

«В ветреную погоду я чувствовала запах, но думала, что пахнет из подвала. Потом пришла в голову такая мысль, что она могла умереть в период волны Covid-19. У нее в Актау нет родственников, насколько я знаю, поэтому никто не беспокоился. Про такие случаи читала в СМИ. Узнала, что она в последний раз оплачивала счета за квартиру в марте прошлого года. В итоге квартиру полицейские открыли, а она там лежит в спальне на кровати. Тело уже практически разложилось за год. Нашли родню через соцсети, вот сегодня состоялись похороны», — рассказала жительница дома.

В областном департаменте полиции сообщили, что сигнал об обнаружении трупа поступил 15 апреля этого года.

«Обнаружен труп женщины без признаков насильственной смерти. На вызов выехала следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в ДП МО.

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