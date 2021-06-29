Тела умерших от ковида начали массово всплывать на севере Индии

На севере Индии мертвые тела, предположительно, погибших от коронавируса оказались разнесены по священной реке Ганг. Десятки трупов выбросило на берег. Об этом говорится в сюжете телеканала Euronews, сообщает Tengrinews.kz.

По мнению местных жителей, сезонное наводнение размыло неглубокие могилы — людей, видимо, хоронили наскоро. Власти организуют кремацию, в Аллахабаде, к примеру, уже сожжены 150 тел.

«Мы не эксгумируем тела, а кремируем те, которые всплыли из-за повышения уровня воды. Зона, где сконцентрированы тела, простирается на километр. По нашим оценкам, там могут быть захоронены в общей сложности 500-600 тел. При проведении обрядов принимаются все меры предосторожности», — заявил местный чиновник Нирадж Кумар Сингх.

Считается, что прибитые водой тела — это погибшие от коронавируса весной. Многие семьи не смогли провести тогда индуистскую кремацию и спускали умерших в Ганг либо хоронили их на песчаных отмелях. Официальная статистика смертности не учитывает этих людей.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Индии на сегодняшний день количество инфицированных коронавирусом превысило 30 миллионов человек, число смертей достигло 396 730 человек.

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