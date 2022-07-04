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  4. Тугжанов о подготовке детей к школе: Нужно не допустить роста…

Тугжанов о подготовке детей к школе: Нужно не допустить роста цен

yugopolis.ru

Под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось совещание по вопросам усиления риска анализа и прогнозной деятельности государственных органов, сообщает zakon.kz.

В совещании приняли участие центральные государственные органы и акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей.

Обсуждались вопросы, волнующие население, которые государственным органам и акиматам нужно заранее предвидеть и выработать по ним конкретный алгоритм решения.

«Даже небольшая проблема, если ее вовремя не решить, может вызвать недовольство населения. Поэтому государственные органы должны постоянно анализировать риски и быть всегда готовыми к их решению», — сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

В рамках совещания были заслушаны отчеты государственных органов по решению вопросов задолженности по заработной плате, коммунальных тарифов, регулирования цен на социально значимые товары и продукты, выработки электроэнергии, поставок угля, обеспечения ГСМ, мусорных полигонов и т.д.

В ходе совещания Министерству просвещения и акиматам поручено обеспечить своевременность выплаты заработной платы педагогам, Министерству сельского хозяйства – разработать четкий прогноз баланса производства и потребления для недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания.

Как отметил Тугжанов, впереди сезон подготовки детей к учебному году, что также может сопровождаться увеличением расходов населения. Поэтому нужно максимально использовать возможности действующих рыночных инструментов для стабилизации цен.

По итогам совещания перед всеми государственными органами и акиматами регионов поставлены следующие задачи:

  • не допускать образования задолженности по зарплате;
  • на постоянной основе анализировать все возможные риски и выработать алгоритм пошаговых действий по решению проблемных вопросов отрасли;
  • в случае наличия проблемных вопросов взять их решение на особый контроль;
  • усилить информационную, разъяснительную работу государственных органов, активно продвигать площадки в социальных сетях, а также регулярно отвечать на вопросы населения.
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