С наступлением осени на дорогах Казахстана участились случаи густого тумана, который значительно осложняет движение транспорта. В Департаменте полиции напомнили, что туман — это не просто погодное явление, а реальная угроза безопасности для всех участников дорожного движения.

По словам сотрудников полиции, снижение видимости даже до нескольких метров может привести к серьезным дорожно-транспортным происшествиям. Водители часто недооценивают расстояние до впереди идущих автомобилей, что повышает риск столкновений.

Чтобы избежать аварий, правоохранители советуют:

снижать скорость движения;

соблюдать безопасную дистанцию ;

; использовать ближний свет фар или противотуманные фары;

избегать резких манёвров и обгонов.

Особое внимание необходимо уделять пешеходам — в условиях плохой видимости их заметить особенно трудно.

«Осенний туман — испытание, требующее от водителей максимальной внимательности. Дорога ошибок не прощает», — подчеркнули в полиции.

Стражи порядка призывают автомобилистов быть предельно осторожными, не рисковать и помнить: от внимательности за рулём зависит не только ваша жизнь, но и безопасность других участников движения.

ЕНПФ заработал больше, но инфляция всё ещё "съедает" доход вкладчиков Доходность пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) за девять месяцев 2025 года достигла 7,7%,...

Государство выплатило миллионы тенге казахстанцам: кто получил По состоянию на 1 октября 2025 года специальная социальная выплата (ССВ) назначена 5387 гражданам, проработавшим...

Связь подорожает: в Казахстане готовятся к росту тарифов до 20% На заседании правительства представители компаний сотовой связи рассказали о возможном повышении тарифов на услуги связи...