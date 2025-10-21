С наступлением осени на дорогах Казахстана участились случаи густого тумана, который значительно осложняет движение транспорта. В Департаменте полиции напомнили, что туман — это не просто погодное явление, а реальная угроза безопасности для всех участников дорожного движения.
По словам сотрудников полиции, снижение видимости даже до нескольких метров может привести к серьезным дорожно-транспортным происшествиям. Водители часто недооценивают расстояние до впереди идущих автомобилей, что повышает риск столкновений.
Чтобы избежать аварий, правоохранители советуют:
- снижать скорость движения;
- соблюдать безопасную дистанцию;
- использовать ближний свет фар или противотуманные фары;
- избегать резких манёвров и обгонов.
Особое внимание необходимо уделять пешеходам — в условиях плохой видимости их заметить особенно трудно.
«Осенний туман — испытание, требующее от водителей максимальной внимательности. Дорога ошибок не прощает», — подчеркнули в полиции.
Стражи порядка призывают автомобилистов быть предельно осторожными, не рисковать и помнить: от внимательности за рулём зависит не только ваша жизнь, но и безопасность других участников движения.
