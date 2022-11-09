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Туманы, гололёд, метели. Прогноз погоды на 10-12 ноября

Фото alau.kz

Неустойчивый характер погоды сохраняется. Об этом сообщает синоптики Казгидромета. 

Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидается снег, лишь на юге страны, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, погода будет без осадков.

По Казахстану прогнозируются туманы, гололед, в северной половине низовые метели.

Резких изменений в температурном фоне по республике не ожидаются.

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