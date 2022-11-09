Туманы, гололёд, метели. Прогноз погоды на 10-12 ноября

Фото alau.kz
Неустойчивый характер погоды сохраняется. Об этом сообщает синоптики Казгидромета.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидается снег, лишь на юге страны, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, погода будет без осадков.
По Казахстану прогнозируются туманы, гололед, в северной половине низовые метели.
Резких изменений в температурном фоне по республике не ожидаются.
Код этого блока: