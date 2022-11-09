Туманы, гололёд, метели. Прогноз погоды на 10-12 ноября

Неустойчивый характер погоды сохраняется. Об этом сообщает синоптики Казгидромета.

Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидается снег, лишь на юге страны, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, погода будет без осадков.

По Казахстану прогнозируются туманы, гололед, в северной половине низовые метели.

Резких изменений в температурном фоне по республике не ожидаются.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.