Турагента судят в Костанае

Уголовное дело в отношении жительницы Костаная, ранее оказывавшей туристические услуги, начали рассматривать в городском суде №2. Большинство присутствующих в зале, как и подсудимая, не хотят, что бы их изображение появилось в СМИ. А кроме 39-летней Алены Федотовой, на процесс пришли и её бывшие клиенты.

Как сказано в обвинении в середине 2019 году Федотова оформила ИП, и занялась продажей авиа и ж/д-билетов.

«Далее, в середине 2021 года, после того, как ограничения с пандемией были сняты, и открыты границы, она стала заключать договоры с туроператорами, и реализовывать турпакеты. При заключении договоров она им талон, расчетный счет, а, также, свое удостоверение личности. После предоставления указанных документов, она получила доступ к личному кабинету, для бронирования турпакетов», — говорит государственный обвинитель Динара Дощанова.

И, через год такой деятельности, по словам гособвинителя, Федотова задалась преступным умыслом на хищение денежных средств клиентов, путем обмана и злоупотребления доверием. Преступный план, согласно материалам дела, заключался в том, что она под предлогом предоставления турпакетов, под видом турагентства, похищала денежные средства, после чего использовала их на иные цели, не связанные с выполнением своих обязательств.

«Доверчивые туристы, не имея подозрений в отношении Федотовой, поскольку ранее приобретали у неё турпакеты, а, также, по рекомендации знакомых передавали последней деньги за туристические поездки. Таким образом Федотова совершила ряд мошенничеств», — сообщила гособвинитель.

Например, одна супружеская пара хотела полететь в Японию. Федотова подобрала им тур, клиенты внесли 250 тысяч тенге предоплаты, и, позже еще один миллион, взятый, кстати, в банке в кредит.

«Поскольку период ими был выбран «горящий», необходимо было заплатить всю сумму сразу, до конца июня 2022 года, что потерпевшая и сделала, снова оформив денежный кредит в размере 500 тысяч тенге», — сообщила Данара Дощанова.

Всего, по данным обвинения, клиентка перевела Федотовой, более 4,5 миллионов тенге. Но, турагент использовала деньги на несвязанные с выполнением обязательств цели, тем самым, совершив мошенничество в крупном размере. В деле насчитывается еще семь десятков подобных эпизодов, и его рассмотрение, наверняка займет длительное время.

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