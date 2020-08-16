Турция назвала дату возобновления авиасообщения с Казахстаном

Полететь в Турцию казахстанцы смогут осенью.Авиасообщения между Казахстаном и Турций возобновятся с 1 сентября 2020 года, передает Today.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Как сообщил в пятницу министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, возобновляются полеты между Турцией и Казахстаном с 1 сентября», — написали в СМИ.

Напомним, из-за введения карантинных мер в Казахстане, Турция временно закрыла границу для граждан нашей страны. Позже, казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра Казахстана Ералы Тугжановым провела встречу с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджа в Анкаре. На ней обсудили вопросы возобновления авиасообщения между двумя странами.

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