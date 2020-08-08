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Турция приостановила авиасообщение с Казахстаном

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Турция приостановила выполнение пассажирских рейсов международных авиакомпаний с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном. Об этом сообщило посольство Турции в Казахстане в своем Twitter, передает Tengrinews.kz.

В посольстве уточнили, что это решение охватывает все авиакомпании, осуществляющие пассажирские перевозки между Турцией и Казахстаном. После принятия решения последние взаимные рейсы, запланированные на 5 и 6 августа, были выполнены при предоставлении необходимых разрешений.

Вопрос о возобновлении рейсов будет рассматриваться с учетом течения пандемии.

«Турция ценит меры, принимаемые братским Казахстаном в рамках борьбы с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении. Посольство напомнило, что до настоящего времени из Турции в Казахстан дважды была осуществлена доставка медицинской помощи.

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